São Paulo registra o segundo maior congestionamento do ano O fluxo de veículos continuava intenso na noite desta sexta-feira em São Paulo. Às 19h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) contabiliza 135 km de lentidão nas vias da Capital, ante a média de 125 para o horário. Mais cedo, às 19 horas, registrou-se o segundo maior índice de congestionamento deste ano: 153 km. O número ficou pouco abaixo dos 155 km registrados às 19h30 de 24 de janeiro, véspera do aniversário da cidade de São Paulo. Nesta sexta, a Marginal Tietê concentrava o ponto de congestionamento mais extenso: 14,6 km na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Rua Azurita. Na Tietê também eram registrados 9,4 km com paradas na pista local, da Castelo Branco até a Ponte do Limão. Outros dois pontos de lentidão eram registrados na Marginal Pinheiros, com 7,4 km entre as Pontes Jaguaré e Ary Torres, no sentido Interlagos, e na Avenida dos Bandeirantes, com 7,1 km entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Imigrantes. Chuva Uma chuva fraca foi registarada no centro de São Paulo e nos bairros Penha e Vila Matilde, na zona leste, na noite desta sexta-feira, quando há os primeiros desfiles de escolas de samba no Anhembi. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) contabilizava um ponto de alagamento, em situação transitável, na Avenida Sumaré, próximo a Praça Morris.