São Paulo registrou índice de lentidão acima da média às 9 h O excesso de veículos e pequenos acidentes ajudavam a aumentar o índice de congestionamento na manhã desta terça-feira, 20, em São Paulo. A medição das 9 horas, feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), registrou 112 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas da cidade, bem acima da média para o horário, que é de 89 km. Um ônibus quebrado na Rua Robert Simonsem, com Rua Venceslau Brás, prejudicava o trânsito na região central e no corredor norte-sul da cidade. Eram quase oito quilômetros de congestionamento na pista sentido Santana, entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça João Mendes. Outro acidente, este envolvendo uma motocicleta na Ponte do Limão também atrapalhava o trânsito no local. Outro trecho complicado estava na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, indo do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro, com cerca de seis quilômetros de morosidade.