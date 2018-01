São Paulo será sede de congresso sobre cidades Esta semana São Paulo vai receber uma série de prefeitos do Brasil e do mundo, que estarão participando da Urbis 2002 - Feira e Congresso Internacional de Políticas de Práticas Inovadoras de Gestão de Cidades. Trata-se do primeiro evento no mundo a reunir no mesmo espaço uma feira de negócios, com mais de 30 empresas fornecedoras de bens e serviços para prefeituras, e os próprios representantes municipais, que estarão expondo e debatendo práticas inovadoras de gestão municipal. Ao todo serão 130 expositores, incluindo 33 prefeitos brasileiros e 14 de municípios de toda parte do mundo, como Paris (França), Barcelona (Espanha), Cidade do México, Genebra (Suíça), Osaka (Japão), Xangai (China), Lisboa (Portugal), Cleveland (EUA) e Túnis (Tunísia). Representantes de organismos internacionais como ONU, Unesco, Banco Mundial e BID, e de diversas organizações não-governamentais brasileiras e estrangeiras estarão participando das conferências e debates. Mercado Além de uma oportunidade para troca de informação e de cooperação entre municípios, a feira promete ser um bom negócio para as empresas expositoras. Afinal, as prefeituras são um enorme mercado. Juntos, os municípios brasileiros gastaram R$ 60 bilhões em 2000 - somando impostos municipais e transferências de recursos da União e dos Estados. As prefeituras respondem por 50% dos investimentos fixos e por 40% dos gastos com custeio realizados pelos organismos públicos da adminstração direta. Idealizado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, o evento é custeado pela empresa organizadora de feiras Alcântara Machado. (M.B.) Urbis 2002 Feira e Congresso Internacional de Políticas de Práticas Inovadoras de Gestão de Cidades - De 5 a 8 de junho, no Centro de Convenções do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, em São Paulo). A entrada para participar do congresso custa R$ 130,00. A entrada para a feira é gratuita.