São Paulo tem 11 novas lombadas eletrônicas A Secretaria Municipal de Transportes divulgou a relação de mais 11 lombadas eletrônicas que começaram a funcionar ontem - elas vão controlar o limite de velocidade nos dois sentidos de cada via, onde o máximo permitido será de 40 km/h. A publicação ontem no Diário Oficial dos endereços de lombadas e radares eletrônicos obedece a uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Além de fiscalizar velocidade, as barreiras eletrônicas podem monitorar o rodízio de veículos. Para isso, precisam ser dotadas de um sistema de leitura automática de placas, conhecido como LAP. Nenhum dos equipamentos que começaram a operar ontem conta com esse sistema. Das 92 barreiras eletrônicas em funcionamento hoje, 11 têm LAP. Quando todos os novos equipamentos forem instalados, a cidade contará com 153 lombadas eletrônicas. Seis dessas que estão em funcionamento foram instaladas no fim de fevereiro e têm LAP. ENDEREÇOS R. Henrique Sam Mindlin, 6.014 Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 280 R. Padre Arlindo Vieira, 3.100 Av. Angelo Cristianini, 6.025 Av. do Oratório, 3.191 Av. Vila Ema, 5.474 Rua D. Vilares, próximo da Rua Evolução Av. Pedro Bueno, 6.033 R. Dr. Francisco Thomaz de Carvalho, perto da R. Ernest Renan Rua Vergueiro, perto da Rua Professor Vilalva Jr. Rua Solidônio Leite, 2.563