São Paulo tem 119 km de lentidão nesta segunda-feira O congestionamento na cidade de São Paulo chegou a 119 quilômetros às 8h30 da manhã desta segunda-feira, 5, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)., sendo que a média para o horário é de 109 km. Este é o segundo maior índice de 2007, segundo a CET, atrás do congestionamento de 161 quilômetros, registrado às 9h30 da última sexta-feira, 2. O motorista devia evitar as regiões da Radial Leste e as marginais do Tietê e do Pinheiros, onde estavam concentrados os piores trechos com trânsito lento. Na Marginal do Pinheiros, a lentidão estava na pista expressa, no sentido Interlagos, indo da rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, com quase dez quilômetros de lentidão. A pista sentido centro da Radial Leste estava com quase oito quilômetros de trânsito parado indo do Viaduto Pires do Rio até a Rua Santo Antonio, e a Marginal do Tietê, sentido Ayrton, seguia com quase cinco quilômetros de engarrafamento, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Massinet Sorcinelli.