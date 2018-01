São Paulo tem 81 quilômetros de congestionamento Os motoristas que trafegam pela capital paulista na tarde desta sexta-feira enfrentam 81 quilômetros de congestionamento, acima da média para o horário das 16h30, que normalmente é de 67 quilômetros. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os trechos mais congestionados estão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento é de cerca de 12 quilômetros, desde a Ponte da Anhangüera até a Rua Azurita. Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, o trânsito é ruim por aproximadamente sete quilômetros e meio, entre as pontes Jaguaré e Ary Torres. Já no corredor norte-sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido aeroporto, o motorista reduz a velocidade por cerca de cinco quilômetros e meio, do Viaduto Santa Generosa até a Ponte Ary Torres. Acidente Um acidente envolvendo duas carretas na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, deixa o trânsito lento nas proximidades da Ponte Cruzeiro do Sul. De acordo com a CET, a colisão aconteceu por volta das 15h30 e os veículos ocupam a faixa direita da via. Ninguém se feriu.