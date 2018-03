São Paulo tem a segunda tarde mais fria do ano

A cidade de São Paulo teve nesta sexta-feira, 12, a segunda tarde mais fria do ano. No Mirante de Santana, a temperatura às 15 horas foi de 16,1ºC, o segundo menor valor para o horário, desde o início de 2009. No dia 2 de junho, a temperatura neste local chegou a 15,5ºC.

Os cariocas também sentiram a forte queda da temperatura desta sexta-feira. Os termômetros da Praça Mauá, no centro da cidade do Rio de Janeiro, pararam nos 23 ºC no início da tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. No fim da tarde, a sensação era de mais frio, com os termômetros abaixo dos 20ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste sábado, o frio continua nas duas cidades. A nebulosidade persiste e o sol vai continuar escondido quase o dia todo. No domingo, enfim, as nuvens começam a se dissipar, o sol aparece de verdade e a sensação de frio será menor. O ar polar permanece sobre o centro-sul do Brasil e atua com mais força ainda nos Estados do Sul, onde ainda pode gear nas cidades elevadas das serras e planaltos.