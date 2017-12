São Paulo tem acidentes e trânsito lento durante a manhã O trânsito era complicado por volta das 8 horas desta quinta-feira, 22, na capital paulista. Vários acidentes e o excesso de veículo contribuíam para o alto índice de lentidão na cidade, que registrou 82 quilômetros de lentidão no horário, que tem média de 75 quilômetros, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por volta das 4h30, o veículo onde estavam dois menores, um de 15 e outro de 17 anos, colidiu com um poste na Avenida Marechal Tito, na altura do número 3.878, fazendo com que um transformador caísse e uma faixa da direita fosse interditada. Os feridos foram levados para o pronto-socorro do Itaim, com ferimentos nos rosto. Outra colisão aconteceu por volta das 5 horas, na Ponte Ary Torres, onde o motorista de um veículo perdeu a direção e acabou batendo na defensa da ponte, mas ninguém ficou ferido. Na pista sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê, próximo à Ponte do Tatuapé, duas pessoas, entre elas uma mulher grávida de 4 meses, tiveram ferimentos depois de baterem o carro. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da Vila Maria. Na Avenida Robert Kennedy, uma motocicleta atropelou um pedestre, na altura do número 3.686 da pista sentido centro. A via foi interditada para que o helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousasse para fazer o resgate. Até mesmo um pequeno incêndio, num depósito de madeira, na Rua Jorge Soares Macedo, deixou a rua totalmente interditada desde as 4 horas. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), ninguém ficou ferido.