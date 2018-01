São Paulo tem congestionamento acima da média Os paulistanos enfrentam trânsito complicado nas principais vias da cidade, no início da noite desta quinta-feira, 24, em razão do movimento intenso de veículos. Às 18 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 91 quilômetros de congestionamento, índice bem acima da média para o horário, que é de 78 km. O trecho mais crítico está na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o motorista segue em baixa velocidade por 10,5 quilômetros, desde a Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita. Já no sentido Penha-Lapa, há cinco km de lentidão pela via expressa, desde a Avenida Otto Baumgart até a Ponte do Limão. A Avenida dos Bandeirantes também tem trânsito carregado os dois sentidos. Em direção à Rodovia dos Imigrantes, o motorista reduz a velocidade por cinco km, desde a Marginal PInheiros até a Rua João Carlos Mallet. No sentido da Marginal do Pinheiros, há 4,5 km de lentidão entre os viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro. No corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, o tráfego está congestionado desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo, aproximadamente cinco quilômetros.