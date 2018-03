São Paulo tem dia de calor e deve chover no litoral nesta quarta

O ar seco predomina sobre São Paulo nesta quarta-feira, 19, e garante sol forte e calor em todas as regiões paulistas. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no litoral sul e no Vale do Ribeira. A máxima chega aos 30 graus na capital e a mínima prevista é de 14 graus. Na quinta-feira, 20, o sol ainda predomina, a temperatura sobe mais e o ar seco volta a ganhar força sobre todas as regiões; a máxima atinge 30 graus. Na sexta-feira, 21, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no litoral paulista e no Vale do Ribeira; o tempo fica seco nas outras áreas. Quase todo o Brasil está quente demais para esta época do ano. Até que a chuva comece a cair com regularidade, a temperatura ainda vai chegar aos 40 graus em muitas áreas do centro-norte do País. Com um calor tão intenso, a atmosfera está no limite da chuva. Onde umedecer, chove, ainda que pouco. Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e deixa o tempo chuvoso na Serra Gaúcha e no leste de Santa Catarina nesta quarta. Uma nova massa de ar seco deixa o tempo firme no centro-sul gaúcho. Tempo firme também no norte e no noroeste paranaense. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde no oeste da Região Centro-Oeste. Nas outras áreas desta região, sol forte e tempo firme. Sol e tempo seco também no Sudeste, na maior parte do Nordeste, no Tocantins e no centro-leste do Pará. Sol com pancadas de chuva no litoral leste nordestino.