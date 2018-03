São Paulo tem dia de sol e calor; no RS, vento e granizo Antes da chegada de nova frente fria, amanhã à tarde, a grande massa de ar quente sobre a capital paulista faz subir os termômetros. Ontem, chegaram aos 31,9°C, - foi o dia mais quente deste mês. E hoje o calor deve ser ainda maior: a previsão para a temperatura máxima é de 33°C - quase igualando o dia mais quente de 2008, 11 de setembro, quando foram registrados 33,5°C. O dia será de sol e calor, com tempo nublado apenas no final da tarde, mas sem chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tarde de hoje também terá baixa umidade relativa do ar: menos de 30%, o que significa estado de atenção. Amanhã ainda faz sol e muito calor, mas a frente fria traz nuvens e pancadas de chuva no meio da tarde. Na quinta, o calor diminui e há risco de temporal à tarde e à noite. A sexta-feira será de chuva. TEMPORAIS NO SUL Em São Sepé, no Rio Grande do Sul,um temporal com ventania e granizo matou um homem e destelhou 200 casas, anteontem à noite. O agricultor Luis Oscar Ferreira foi atingido por um raio quando cavalgava para recolher gado e morreu. Ontem o vento e o granizo voltaram a provocar estragos no oeste do Estado, destelhando 30 casas em São Luiz Gonzaga e 8 em São Borja. Para hoje estão previstos mais temporais.