São Paulo tem dia quente e com possibilidade de chuva à tarde

A massa de ar quente que predomina sobre São Paulo garante sol e calor em todas as áreas paulistas nesta quarta-feira, 5, quando a máxima pode chegar aos 29 graus na capital paulista. No centro-oeste e no norte do Estado, o ar mais seco inibe a formação de nuvens de chuva e a umidade relativa do ar pode chegar a níveis inferiores a 20%. Nas outras áreas do Estado, inclusive na capital, pancadas isoladas de chuva à tarde. Nos próximos dias, inclusive no feriado prolongado, o sol predomina e o calor continua intenso. A máxima pode chegar aos 30 graus na sexta e no sábado, quando a mínima prevista para a capital é de 13 graus. Massa de ar quente Uma massa de ar quente predomina sobre o País nesta quarta-feira. O sol aparece e faz calor em todo o Brasil. O ar seco inibe a formação de nuvens de chuva no oeste gaúcho e catarinense, no centro-oeste e no norte paranaense e paulista, no sul de Rondônia, no centro-sul e no leste do Pará, no Tocantins, em todo o Centro-Oeste e em grande parte do Nordeste. O calor e a alta umidade provocam chuva nas outras áreas do Norte. Uma frente fria causa chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade que chegam do mar causam pancadas de chuva no restante do Brasil.