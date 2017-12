São Paulo tem domingo ensolarado com temperaturas amenas

SÃO PAULO - O domingo começa com temperaturas baixas e céu com poucas nuvens na capital paulista. A sensação térmica por volta das 7h é de apenas 15°C, mas os momentos de sol, intercalados com períodos nublados, pode elevar as máximas para até os 25º. A probabilidade de chuva em São Paulo é mínima, de apenas 5%.

Nesta segunda, as temperaturas podem oscilar entre os 15ºC e os 28° graus e há chances de chover durante a tarde em São Paulo. A partir da terça-feira, as mínimas também sobem, e o clima no feriado será de tempo parcialmente nublado, com temperaturas entre 17°C e 29°C.

Estado. A tendência para a semana é de calor crescente em todo o estado. No oeste do Estado, os termômetros ficam próximos aos 30°C neste domingo. Em Campos do Jordão, a temperatura máxima é mais amena, ficando abaixo dos 22°. No litoral, o tempo fica instável, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e termômetros na casa dos 25°C. No momento, as nuvens não atrapalham quem aproveita o feriado na Baixada Santista e na região de Ubatuba.