São Paulo tem madrugada mais fria do ano A madrugada deste sábado, 28, foi a mais fria do ano em São Paulo, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo registro feito no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, a temperatura chegou a 14º durante a madrugada, mais baixa que a registrada no último dia 10, quando a temperatura chegou a 17,3º. A tarde do sábado também promete ser a mais fria do ano, com a máxima chegando a 20º e com sensação térmica de 16º, devido aos ventos frios, segundo o Inmet.