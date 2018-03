São Paulo tem mais um dia de chuva nesta terça-feira Áreas de instabilidade deixadas por uma frente fria e o vento úmido que chega do mar espalham muita nebulosidade pelo leste e norte do Estado de São Paulo nesta terça-feira. Chove de maneira moderada desde cedo na divisa com Minas Gerais. Máxima de 25 gruas na capital, 29º em Ribeirão Preto e de 30º em Ribeirão Preto. Apesar da nebulosidade, na capital e no litoral há possibilidade de abertura de sol nesta terça-feira; máxima de 26º no Guarujá e de 25º em Ubatuba. Na quarta e quinta-feira, quando a máxima chega a 29º, o sol deve voltar e trazer calor.