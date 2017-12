São Paulo tem máxima de 32 graus nesta quarta-feira O ar quente que cobre São Paulo deixa o tempo aberto e a temperatura alta nesta quarta-feira, 7, quando a temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. A passagem de uma frente fria pelo mar provoca chuva rápida e isolada à tarde em todas as regiões do Estado. Mas ainda não deve chover o suficiente para aumentar a umidade relativa do ar, que na terça-feira ficou em 37%. Na quinta-feira, o tempo não muda e, na sexta-feira, o tempo volta a ficar firme, com sol, calor e sem chuva no centro-norte e no oeste paulista. Chove durante a tarde no litoral e na capital. No sábado, deve fazer sol e calor o dia todo e, apesar do tempo quente, não chove na capital; máxima de 31 graus na quinta, de 32 graus na sexta e de 33 graus no sábado. País Nesta quarta-feira, a frente fria que avança pelo oceano, afastada da costa, provoca aumento das nuvens e chuva rápida e isolada no período da tarde, no Paraná, São Paulo, no sul do Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e em Mato Grosso do Sul. O tempo não muda nas demais áreas do Sudeste, com chuva à tarde apenas no Espírito Santo, cuja capital tem máxima de 33 graus nesta quarta-feira. Sol o dia todo e nada de chuva também em quase todo o interior do Nordeste. No Maranhão e nas demais regiões do Brasil, a previsão é de sol, calor e pancadas de chuva típicas de verão à tarde.