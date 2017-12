São Paulo tem o dia mais quente do ano: 32,8 graus A duas semanas do fim do inverno, a capital paulista enfrentou a tarde mais quente do ano: 32,8 graus. A mínima foi de 15,2 graus ao amanhecer e a umidade relativa do ar baixou para 22% às 15 horas, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte. A máxima anterior, 32,5 graus, ocorreu dia 18 de fevereiro, em pleno verão. O meteorologista da Climatempo, Alexandre Nascimento, disse que as imagens de satélite quase não mostram nuvens sobre São Paulo. A cidade continua sob a influência de uma grande massa de ar quente e seco até quinta-feira. Na sexta, uma frente fria traz nuvens e intensifica um pouco mais os ventos, aumentando a possibilidade de chuva no sábado no leste, entre a costa e a capital. Não chove forte em São Paulo desde o dia 20 de julho. No Rio, as praias ficaram o dia todo lotadas no feriado de 7 de setembro.