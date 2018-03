São Paulo tem recorde de congestionamento nesta segunda A chuva fina que atinge a capital paulista desde o início da manhã desta segunda-feira, 22, contribuiu para o congestionamento bater o recorde do ano, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Foram registrados, às 9 horas, 104 quilômetros de lentidão, muito acima da média para o horário, que é de 65 km. O recorde anterior aconteceu às 9h30 do dia 18 de janeiro, com 103 km. O índice diminuiu um pouco às 9h30, chegando a 101 km, mas às 10 horas, a lentidão voltou a subir, alcançando 102 km. De acordo com a CET, o motivo é o excesso de veículos, que trafegam com velocidade reduzida devido às pistas molhadas. Os piores pontos de congestionamento estavam, às 10 horas, na marginal do tiete. A pista expressa que segue em direção à rodovia Castelo Branco estava com quase dez quilômetros de trânsito parado, entre as pontes do Limão e da Castelo Branco. Um atropelamento próximo ao Arco da Sabesp, na pista local da marginal do Tietê, contribuiu para a lentidão. Um caminhão atropelou um morador de rua, por volta das 10 horas, e ocupava a faixa da direita da via.