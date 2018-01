São Paulo tem tarde quente e ensolarada; chove na quarta A tarde desta terça-feira, 15, deve continuar quente e ensolarada na cidade de São Paulo, mas a nebulosidade vai aumentar, com a aproximação de uma frente fria. A temperatura, que às 15h30 era de 30 graus, deve aumentar nas próximas horas e diminuir para 22 graus, à noite, de acordo com previsão do meteorologista Marcelo Pinheiro, da Climatempo. A frente fria vinda do litoral do Estado só provoca chuva na noite de quarta-feira, 16, alterando um pouco a estiagem que predomina sobre São Paulo desde o início de agosto. A temperatura deve cair um pouco, amenizando o clima seco na capital, onde não chove desde 1.º de agosto. No País, a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração Nacional alertou que, até quinta-feira, 17, uma massa de ar quente e seco cobrirá grande parte do território, favorecendo a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar. O índice ficará em torno de 20% nas horas mais quentes do dia, nos Estados de Goiás, no oeste e sul de Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no sul do Piauí, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. No oeste baiano e no sul do Maranhão, o índice ficará abaixo de 30%.