São Paulo tem temperatura máxima de 30º nesta segunda O ar quente que está na região Sudeste do País bloqueou uma frente fria no sul de São Paulo. Com isso, deve chover de manhã só no litoral sul e no Vale do Ribeira. A capital e as outras áreas do Estado continuam com sol na maior parte do dia; máxima de 30 graus nesta segunda-feira, 12, na capital. As nuvens aumentam com o calor e chove forte a partir da tarde. A frente fria se afasta cada vez mais para o mar e a semana segue quente, com sol e pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30 graus também na terça-feira; a temperatura segue em pequena elevação na quarta e quinta-feira, que têm previsão de 31 graus. País Quase todo o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil continuam com muito sol e temperaturas elevadas. Com o calor intenso, as nuvens crescem à tarde e provocam pancadas de chuva em quase todas as áreas destas regiões. O ar quente que está no Brasil impediu o deslocamento de uma frente fria para o Sudeste. O sistema está bloqueado no sul de São Paulo e ainda provoca chuva em quase todo o Sul. O sol predomina no Rio Grande do Sul. Nuvens carregadas crescem no Norte e no Nordeste e chove em todos os Estados.