São Paulo tem tempo aberto e calor nesta segunda-feira O ar quente deixa o tempo aberto, com sol em São Paulo nesta segunda-feira. A partir da tarde, o aquecimento forma nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva. Máxima de 31º na capital, de 29º em Santos e de 33º em Ribeirão Preto. Na terça-feira, a nebulosidade aumenta no litoral e na região metropolitana, mas o sol aparece e a previsão é de chuva só à tarde. A partir de quarta-feira, o sol volta a brilhar mais forte em todo o Estado. A temperatura continua em alta e o aquecimento provoca pancadas de chuva à tarde e no início da noite. Máxima de 30º na terça-feira e de 31º na quarta e na quinta-feira em São Paulo. Nesta segunda-feira, uma frente fria vai para o mar, mas ainda deixa o tempo chuvoso no sul e no sudoeste da Bahia, no nordeste de Goiás e no norte de Minas Gerais. O dia vai ser de chuva também no norte do Tocantins, no Maranhão e no nordeste do Pará. Tempo aberto, sem chuva na faixa leste do Nordeste, do Recôncavo Baiano ao Rio Grande do Norte, e no extremo Norte do Brasil. Nas outras regiões do País, a previsão também é de sol, mas a partir da tarde o calor e a elevada umidade do ar formam nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva.