São Paulo tem terça-feira seca, com máxima de 28 graus

Uma grande massa de ar seco e quente predomina sobre São Paulo nesta terça-feira, 4. O dia será de sol forte e calor e só há possibilidade de chuva na região do Vale do Ribeira e nas regiões litorâneas de Iguape e Cananéia. A máxima chega aos 28 graus na capital, aos 32 graus em Ribeirão Preto e não passa dos 24 graus em Santos. A Grande São Paulo teve dois dias seguidos de trovoadas, como há muito tempo não se ouvia. Mas isto não significa que, daqui para frente, teremos uma chuvarada de calor em todo o fim de tarde. A temporada de temporais ainda não começou. Até meados de setembro, três frentes frias devem passar por São Paulo , mas só as duas últimas, depois do dia 13, vão mudar o padrão de seca. O feriado de 7 de setembro será de sol na capital paulista. Nos próximos dias, o sol predomina no Estado de São Paulo e o tempo segue firme pelo menos até o feriado. A temperatura continua elevada em todas as áreas paulistas, sem possibilidade de chuva. Calor O sol aparece e faz calor em quase todo o Brasil nesta terça-feira. Instabilidades que chegam do mar provocam chuva na Serra e no Planalto do Rio Grande do Sul e no centro-leste de Santa Catarina e do Paraná. A umidade que vem do mar também causa chuva no leste nordestino e no Espírito Santo. O tempo quente e úmido causa chuva e trovoadas no Acre, no Amazonas, no Amapá, em Roraima, no norte de Rondônia e no norte e no oeste do Pará. As demais áreas do Brasil seguem sob o domínio de uma grande massa de ar quente e seco, que inibe a formação de nuvens e de chuva.