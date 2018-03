São Paulo tem trânsito abaixo da média nesta quarta-feira O trânsito era tranqüilo em São Paulo na manhã desta quarta-feira, com índices de lentidão abaixo da média. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h30, o índice de lentidão era de 49 km, sendo que a média para o horário é de 65 km. Às 9 horas a situação não era muito diferente: 52 km de congestionamento, ante 60 da média. Um pouco mais cedo, às 8h30, a lentidão no trânsito era de 39 km; a média é de 48 km. No último boletim da CET, às 9h30, o trânsito era mais complicado na Marginal dos Pinheiros, no sentido Interlagos. Na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, o motorista encontrava 8,9 km de congestionamento. No Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Rua Curitiba, havia 4,4 km de lentidão. Trânsito carregado também era verificado na Radial Leste, no sentido centro, do Viaduto Bresser até a Avenida Vinte e Três de Maio, com 4 km de congestionamento. Já na Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, pista local, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Cidade Jardim, o motorista enfrentava 3,8 km de lentidão. Nesta quarta-feira, o rodízio municipal restringe veículos com placas final 5 ou 6 de circularem pelo anel viário da capital entre o período das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas. A multa aos motoristas infratores do rodízio é de R$ 85,13, além de quatro pontos na carteira.