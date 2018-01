São Paulo tem trânsito acima da média O paulistano que circula pelas principais vias de São Paulo na noite desta terça-feira, 15, já começa a enfrentar trânsito complicado por causa do movimento intenso de veículos e também por conta da greve dos metroviários. Às 18h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 111 quilômetros de congestionamento, índice bem acima da média para o horário, que é de 89 km. Nesta terça-feira, 15, a cidade de São Paulo registrou o pior congestionamento do ano, com um índice de 188 quilômetros de lentidão às 9 horas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 17h30 foram registrados 57 quilômetros de lentidão em toda a cidade. A média para o horário é de 62km. Às 18 horas, porém, o índice já era de 87 quilômetros, para uma média de 72 km. O trecho mais crítico está na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia dos Imigrantes, onde o motorista reduz a velocidade por sete quilômetros, desde a Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Também há problemas na via expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o tráfego está congestionado por 6,5 quilômetros, desde a Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rua Azurita. No corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, sentido Santana, há cinco quilômetros de lentidão desde a Passarela do Detran até a Praça da Bandeira. Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, a pista expressa está com cinco km de trânsito lento, com pontos de parada, entre as pontes Eusébio Matoso e Morumbi. De acordo com informações da reportagem da Rádio Eldorado AM, o motorista também enfrenta lentidão nas proximidades do Parque Dom Pedro, na região central, onde fica o terminal. No Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste da capital, a movimentação também é intensa principalmente nas catracas que dão acesso aos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). É grande o número de pessoas nas filas para comprar passagem dos trens. Nos pontos de ônibus do Terminal da Barra Funda a fila de passageiros começou a aumentar neste início de noite e alguns veículos saíram lotados. Ampliada às 18h45