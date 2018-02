São Paulo tem trânsito carregado nesta segunda-feira A semana começa com trânsito carregado em São Paulo: de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 desta segunda-feira, 2, havia 99 quilômetros de congestionamento, acima da média para o horário que é de 94 quilômetros. O principal ponto de congestionamento apontado pela CET era no sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, do Cebolão até a Ponte Cidade Jardim, onde foram registrados 9,4 quilômetros de lentidão. O trânsito também era complicado na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro. De acordo com a CET, o congestionamento chegava a 5,2 quilômetros. A Radial Leste, no sentido centro, apresentava 4,7 quilômetros de lentidão, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk. Chegada à capital O excesso de veículos provocava trânsito intenso na chegada a São Paulo, por volta das 8 horas desta segunda-feira. No acesso à capital havia lentidão pelas rodovias Anchieta, do km 10 ao 12, Anhangüera, do km 11 ao 15, Bandeirantes, km 13 ao 20, e Castelo Branco, do km 17, a partir de Osasco, até o km 12, no Cebolão. A pista marginal da Castelo Branco também concentrava lentidão na altura do km 15. Ainda no sentido da capital, havia congestionamento do km 101 ao 102 da Anhangüera, em Campinas. Quem seguia para o interior do Estado enfrentava trânsito pesado apenas entre os km 20 e 22 da Castelo, na região de Osasco. Outro trecho com paradas era registrado no Rodoanel Mário Covas, onde o motorista encontrava morosidade do km 19, acesso à Rodovia Castelo Branco, até o km 16, no sentido Rodovia Raimundo Pereira. Nas rodovias Ayrton Senna, Imigrantes e Raposo Tavares o movimento seguia normal. Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, havia lentidão na pistas expressa e marginal, do km 225 ao 231, no sentido São Paulo. Em Guarulhos, a via apresentava dois pontos com paradas: do km 215 ao 221, na pista marginal, sentido São Paulo; e do km 217 ao 223, no sentido Rio. No interior do Estado, em Jacareí, o motorista se deparava com lentidão do km 156 ao 158, no sentido Rio. No trecho da Dutra que corta o Estado do Rio, a NovaDutra, administradora da via, registrava dois trechos de tráfego intenso. Um era em Nova Iguaçu, do km 171 ao km 175, e outro no Rio, do km 163 ao 164. Ambos no sentido Rio de Janeiro.