São Paulo terá final de semana com sol e calor Uma grande massa de ar quente sobre o Sudeste impede que a frente fria que está no mar feche o tempo no Estado de São Paulo, segundo a Climatempo. O sol aparece entre muitas nuvens em todas as regiões paulistas e faz calor. Há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ser fortes, na madrugada, à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 29 graus na região metropolitana e nas praias. O tempo quase não muda nos próximos dias. O ar quente predomina e a frente fria se afasta lentamente do litoral. O sol brilha mais na quarta-feira, mas o tempo abafado e a alta umidade do ar ainda causam pancadas isoladas de chuva. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mínima de 21,7 graus e máxima de 28 graus, com umidade relativa do ar de 69% às 16 horas na estação do Mirante de Santana, na zona norte.