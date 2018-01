São Paulo terá terça-feira quente e com alerta para temporais

O sol aparece e faz calor nesta terça-feira, 30, em São Paulo, mas a aproximação de uma nova frente fria causa pancadas de chuva a partir do meio da tarde. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm previsão de temporais com chuva forte, segundo alertou a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). Nesta terça, a máxima não deve passar dos 30 graus, temperatura menor em relação à segunda-feira, quando os termômetros chegaram a marcar 34,6 graus na capital paulista. O calor quase bateu recorde na segunda, mas a marca ainda fica com o dia 21 de outubro, quando os termômetros chegaram a 34,7 graus na capital. A quarta-feira será de sol e calor, com pancadas rápidas de chuva entre o meio e o fim da tarde. Na quinta-feira, uma segunda frente fria passa pelo Estado, mas a temperatura máxima chega aos 29 graus. As pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora e devem voltar a ser fortes. No feriado de Finados, na sexta-feira, o tempo não muda muito e a previsão é de máxima de 29 graus, com pancadas de chuva. País A frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul na segunda vai embora, mas ainda mantém muitas nuvens carregadas sobre a região. Chuva forte e trovoadas em todas as regiões gaúchas e no interior catarinense. Sol com temporal a partir da tarde no leste de Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Uma grande massa de ar quente e seco deixa o tempo firme no Espírito Santo, no norte de Minas Gerais, no Tocantins e em quase todo o Nordeste do Brasil. Sol com chuva passageira à tarde apenas no oeste e no sul maranhense. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no restante do País.