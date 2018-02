São Paulo teve a manhã mais fria do ano nesta segunda-feira A madrugada desta segunda-feira em São Paulo, foi a mais fria de 2007, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros chegaram a 17,2 graus no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é medida a temperatura oficial da capital. O recorde anterior, de 17,7 graus, havia sido registrado no dia 16 de janeiro. Segundo o Inmet, a madrugada de terça-feira poderá ser a mais fria do ano, já que está previsto uma mínima de 16º para as primeiras horas de terça. No domingo, a mínima foi de 21,9 graus e a máxima de 27 graus, com umidade relativa do ar de 80% às 15 horas, de acordo com o Inmet.