São Sebastião define programação de fim de ano

Papai Noel vai chegar à praia ao som de muita música. Quatro grandes shows foram definidos para animar as festas de final de ano dos turistas que optaram pela data na cidade de São Sebastião. Os eventos acontecem na Rua da Praia. No dia 19, às 19 horas, apresentação da banda Maskavo. No dia seguinte, a partir das 17h, a cidade recepciona o Papai Noel com festa. No dia 27, a partir das 23h, na Praça de Eventos da Rua da Praia, sobe ao palco D`Black, que canta um dos seus principais hits, "Um Minuto", que tem participação da cantora Negra Li. A vez do bom samba será no dia 29, no mesmo horário e local, com a apresentação de Jorge Aragão, considerado uma das melhores vozes da atualidade, além de ser um expert no cavaquinho. Sucessos como "Ave Maria", "Enredo do meu Samba", são alguns sucessos conhecidos. Já no dia 30, será a vez do cantor Daniel. A festa de Réveillon promete ser agitada como nos outros anos com música eletrônica rolando nas pick-ups do DJ Fat, do Sirena, a partir das 22h, queima de fogos durante 15 minutos e recepção de 2009 com o grupo Ôbahia.