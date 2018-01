Sapucaí recebe desfile das campeãs do Rio no sábado

As seis escolas de samba mais bem colocadas no carnaval carioca deste ano voltam à Marquês de Sapucaí neste sábado, 9, para o desfile das campeãs. A noite será aberta às 21 horas, com a Imperatriz Leopoldinense, seguida da Unidos da Tijuca, Portela, Grande Rio, Salgueiro e, por fim, a campeã, Beija-Flor - mais uma vez, a última a desfilar. Veja Também: Confira a pontuação das escolas em cada quesito Melhores momentos do desfile da Beija-Flor Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas Saiba como foram os desfiles no Rio no primeiro dia Os ingressos estão à venda em agências do Bradesco. Na tarde de quarta-feira, 6, restavam cerca de sete mil. 80% das frisas já foram compradas. As arquibancadas do setor 3, a R$ 90, se esgotaram. Os ingressos do setor 4 ao 13 - arquibancadas e cadeiras individuais - têm preços que variam entre R$ 70 e R$ 145. Os espectadores terão um bis da performance de rainhas de bateria como Luiza Brunet na Imperatriz, que voltou à Sapucaí depois de dois anos afastada; Adriane Galisteu na Unidos da Tijuca, considerada uma das que mais interagiram com os ritmistas; Adriana Bombom na Portela, a mais malhada de todas; e Grazielli Massafera na Grande Rio, uma das preferidas do público. Será a última chance também de admirar o carnaval campeão da Beija-Flor, que levou 34 notas 10 dos jurados.