Sapucaia (RJ) registra 18 mortos em decorrência da chuva

O texto foi atualizado às 17h40.

SÃO PAULO - Subiu para 18 o número de mortos confirmados em Sapucaia, no centro-sul fluminense, vítimas de deslizamentos ocorridos na região na madrugada de segunda-feira, 9. Entre as pessoas que morreram, estão 16 adultos (nove homens e sete mulheres) e duas crianças.

Por volta das 16 horas de hoje, os bombeiros encontraram o Fusca soterrado onde estava uma família. Segundo a Defesa Civil, as vítimas entraram no carro para se proteger da chuva. Estariam no veículo Francisco Edézio Lopes, de 46 anos, a esposa dele Valdinéia, as duas filhas do casal, Francine, de 15 anos, e Vitória, de 7, e um primo, Sebastião Lopes. Os corpos ainda não foram identificados.

Equipes de busca e salvamento continuam no local a procura de outras vítimas. Cães farejadores auxiliam nos trabalhos.

Dezessete pessoas morreram em decorrência do deslizamento de terra que atingiu oito casas em Jamapará e um homem morreu após uma casa desabar em outro bairro.

As buscas foram interrompidas por volta das 20h30 de ontem após voltar a chover forte na região. Hoje cedo, os bombeiros retomaram os trabalhos. De manhã, a Defesa Civil autorizou que as famílias retirassem móveis, televisões, geladeiras, e objetos pessoais.