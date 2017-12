Sargento da PM é atacado por abelhas durante tiroteio com traficantes e some

RIO - Um sargento do 7ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) desapareceu nessa quarta-feira, 21, em São Gonçalo (cidade na Região Metropolitana do Rio) quando uma patrulha foi atacada por um enxame de abelhas. No momento do ataque, o grupo do qual o policial fazia parte trocava tiros com traficantes de drogas da favela do Salgueiro, segundo a Polícia Militar (PM).

A história do desaparecimento do PM, identificado apenas como Eliézer, ainda não está esclarecida. Ele já estaria baleado quando um tiro atingiu a colmeia agarrada ao tronco de uma árvore na área onde ocorria o tiroteio.

As abelhas, então, atacaram policiais e bandidos. Todos correram. Eliézer não foi mais visto desde então. As buscas, que contaram com o apoio de um helicóptero e de um Caveirão (carro blindado da PM), fracassaram. Com os corpos repletos de picadas, dois outros policiais tiveram que ser hospitalizados.

A favela do Salgueiro é considerada um dos locais mais perigosos de São Gonçalo. A PM ocupa a comunidade de forma permanente, mas os traficantes continuam atuantes.

A PM informou que, durante a operação, foram apreendidos dois fuzis AR-15 e quantidades não divulgadas de cocaína, maconha e crack, que estariam em uma mochila abandonada na área onde houve a troca de tiros.