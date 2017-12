Sargento é flagrado vendendo ingressos para Copa no Rio

Um sargento do Corpo de Bombeiros do Rio foi flagrado vendendo ingressos para os jogos da Copa do Mundo com valores acima do estipulado pela Fifa em seu site oficial. O cambista afirmou possuir ingressos para todos os jogos da competição, mesmo os que já estão esgotados nos canais oficiais de venda. Os bilhetes chegam a custar 20 vezes mais que o valor estipulado pela organização do campeonato. O caso foi denunciado em reportagem do Fantástico, da TV Globo.

O cambista se apresentou como Sargento Rogério e vendia os bilhetes dentro de uma sala do Quartel General do Corpo de Bombeiros, no Centro do Rio. Os ingressos para a final da Copa eram oferecidos a R$ 9 mil. No site da Fifa, os ingressos mais caro para a partida sai por cerca de R$ 2 mil. Para partidas da primeira fase, com preço impresso no bilhete de R$ 60, o cambista cobrava R$ 1200.

De acordo com a reportagem, o sargento integrava uma rede de cambistas que conseguia os ingressos que seriam vendidos fora do País. O Corpo de Bombeiros informou que vai apurar o caso e pode encaminhar a denúncia ao Minsitério Público.