Sargento é preso por morte do cunhado em Guarulhos O sargento reformado do Exército Guilherme Moreira, 70 anos, foi preso na tarde desta terça-feira acusado de matar a facadas seu cunhado Antônio Motta, 69 anos. O crime ocorreu na casa de Moreira, na Rua Elias Acras, número 106, bairro Vila São Jorge, em Guarulhos, Grande São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Moreira teria dito em depoimento que Mota estava lhe roubando. Golpeada no pescoço, no abdome e nas costas, a vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Guarulhos, onde faleceu. Ainda de acordo com a polícia, havia diversos artigos aparentemente usados em rituais na residência do sargento. Moreira seria indiciado por homicídio qualificado no 1º Distrito Policial, no Centro de Guarulhos e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.