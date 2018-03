Sargento reformado da PM é morto na zona Sul de SP O terceiro sargento reformado da Polícia Militar, José das Graças Pinto, foi morto, por volta das 18h30 de quarta-feira, com um tiro na cabeça, ao tentar evitar o roubo de um veículo na altura do nº 75 da Rua José Manuel, no Bosque da Saúde, zona sul da capital paulista. Armado, o sargento aposentado deu voz de prisão a três homens que abordavam o dono de um Corsa preto, placas DBN 0600/SP. José das Graças foi atingido por um dos tiros disparados pelos ladrões. Mesmo levado ao Hospital Bosque da Saúde, ele não resistiu. A polícia ainda não sabe se os ladrões estavam em fuga e por isso roubaram o carro, ou se a intenção do trio era levar o carro para realizar outros crimes. Horas depois, o veículo foi localizado pela Polícia Militar na Rua Nicolau Alberto Defina, no Jardim da Saúde, bairro vizinho.