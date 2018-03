Sargento vence concurso do <i>Pânico</i> e pode sair da FAB O segundo sargento da Aeronáutica Jadir José dos Santos Filho poderá ser afastado de suas funções por ter ganhado o concurso "Dança do Siri", do programa Pânico, da Rede TV!, em dezembro. Na fita enviada ao concurso do programa, o sargento apareceu fardado dançando em cima da asa de um jato da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo a assessoria de imprensa da FAB, foi aberto um processo administrativo para apurar a conduta do militar e só depois da conclusão das investigações ele poderá ou não ser afastado da Aeronáutica.