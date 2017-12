Sarney gasta R$ 23 mil com jantar e Casa paga conta O Senado pagou R$ 23,9 mil por um jantar na residência oficial do presidente da Casa, José Sarney (PMDB), em homenagem ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha. Após a conta ter sido revelada ontem pela ONG Contas Abertas, Sarney decidiu ressarcir a Casa.