Sarney passa por pequena cirurgia para retirada de tumor benigno amanhã

O tumor foi diagnosticado há duas semanas pelos médicos do senador em Brasília. Os assessores não confirmaram se haverá necessidade de Sarney raspar o bigode, marca registrada há décadas no rosto do ex-presidente da República. Com a operação, Sarney ficará fora do Senado durante toda a semana.

O ex-presidente completa 80 anos no dia 24 de abril. Ex-governador do Maranhão, exercendo hoje o mandato de senador pelo Amapá, ele se filiou ao PMDB em 1984. Faz parte da ala do partido que dá sustentação política ao presidente Lula e embala a pré-candidatura de Dilma Rousseff, do PT.