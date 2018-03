Saúde e educação são prioridades em programa de governo

Saúde e educação estão no topo da lista de propostas do candidato do PSDB à Presidência, José Serra, em seu site oficial. A relação, disponível na internet desde a semana passada para os eleitores, está divida em 26 tópicos, nos quais estão esmiuçados os projetos que foram bandeiras da campanha tucana, como a ampliação do programa Bolsa-Família para 15 milhões de famílias, aumento do salário mínimo para R$ 600 e criação de 1 milhão de vagas em escolas técnicas profissionalizantes.

Na saúde, área em que Serra é bem avaliado pelo eleitorado, a principal promessa é construir uma rede de 150 policlínicas com 25 especialidades médicas. "Vamos desafogar as filas em toda essa área", afirmou o candidato em um dos debates. Outro projeto do tucano é o Mãe Brasileira - réplica do programa de amparo às gestantes e seus bebês batizado de Mãe Paulistana, instituído por ele quando era prefeito de São Paulo, entre 2005 e 2006.

Serra anuncia desmatamento zero na Amazônia e criação de um Fundo Internacional de Proteção da Amazônia. Em um eventual governo, o tucano pretende implementar uma Política Nacional de Mudanças Climáticas, "com metas compulsórias de redução de emissão de carbono e incentivos à economia de baixo carbono". O tema ganhou maior importância na campanha com a expressiva votação da candidata Marina Silva (PV), militante do Meio Ambiente.

Segurança. O tucano planeja criar o Ministério da Segurança Pública e uma Guarda Nacional - "de comum acordo com a Polícia Federal e com as Forças Armadas". Em um dos debates na TV, o tucano disse que "a Guarda Nacional vai policiar as fronteiras, com armamento, com treinamento e com tecnologia de verdade, não disco voador", disse, ironizando os Veículos Aéreos Não Tripulados adquiridos pela PF no governo Lula.

Para o transporte, o plano de Serra é ambicioso. Construir 400 quilômetros de metrô em 13 cidades e transformar trens metropolitanos em metrô de superfície. Para se ter uma ideia da dificuldade da meta estabelecida, a cidade de São Paulo começou a operar seu metrô em 1974 e hoje, 36 anos depois, conta com uma rede de apenas 65 quilômetros de extensão. Outra proposta é implementar o bilhete único integrado nas cidades que ainda não dispõe do sistema.

As estradas também estão contempladas - reforma da BR-364, no Acre, e da BR-101, nos trechos entre Alagoas e Sergipe e no Rio Grande do Sul, foram citadas nas propagandas de Serra na TV.

Aos aposentados e pensionistas do INSS, Serra planeja conceder reajuste de 10%. Também está prevista a criação de centros de referência para os idosos e de programas de moradia para a terceira idade. Sobre reforma previdenciária, o tucano é vago - frisa apenas que eventuais mudanças vão atingir quem "ainda não entrou no mercado de trabalho".

COMPROMISSOS DO CANDIDATO

Salário mínimo e aposentadoria

Elevar o mínimo para R$ 600 em 2011 e dar aumento de 10% para os aposentados

Educação

Criar o "aluno em tempo integral" e estender o ProUni para o ensino superior de tecnologia

Segurança

Criar ministério e Guarda Nacional para vigiar as fronteiras

Inclusão digital

Atender a 90% dos domicílios do País com internet banda

larga até 2014.

Energia

Reduzir a carga tributária federal no setor. Rever política de compra de energia de Itaipu

Política externa

Defender reforma do Conselho de Segurança da ONU para haver mais membros permanentes