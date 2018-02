SC está em alerta para novos temporais e deslizamentos

A Defesa Civil de Santa Catarina está em alerta para novos deslizamentos e alagamentos até o fim desta terça-feira, 16. Há previsão de tempo instável com céu encoberto e chuva persistente ao longo do dia no litoral do Estado. Veja também: Exército afasta envolvidos em furtos de doações em SC Após furtos, SC contrata empresa para controlar doações Moradores são tirados de casa por novos deslizamentos em SC MP investiga denúncia de roubo a doações em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A chuva poderá ser de intensidade moderada a forte em alguns momentos e o acumulado deve variar entre 40 e 60 mm, entre a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí; e de 50 a 80 mm na região próxima a Joinville, podendo provocar mais problemas de alagamentos e deslizamentos. De acordo com os meteorologistas da Epagri/Ciram, o total de chuva acumulada nas últimas 12 horas, que foi de 179mm, já superou a média mensal de 172mm, no município de São José. Para garantir a segurança das pessoas, especialmente nas áreas de encostas e morros, a Defesa Civil solicita que qualquer sinal de deslizamento, como inclinação de árvores, movimentação do solo ou rachaduras, seja imediatamente comunicado pelo número 199. No caso de alagamento, a população deve evitar o contato com a água, já que pode estar contaminada e provocar doenças. Também é aconselhável não dirigir em lugares alagados.