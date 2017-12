SC identificou 73 vítimas fatais até esta sexta; veja lista SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão de Santa Catarina divulgou nesta sexta-feira, 28, a lista das vítimas das chuvas identificadas no Estado. Os registros foram mandados pelos Institutos Médicos Legais (IML) da cidades afetadas. Até as 19h47, 73 vítimas haviam sido identificadas. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas De acordo com esclarecimento dos órgãos responsáveis, a lista foi elaborada a partir da identificação das vítimas cuja causa da morte esteja relacionada com as enchentes e deslizamentos e que foram examinadas por Peritos do Instituto Médico Legal, do Instituto Geral de Perícias, da SSPDC. O informe ressalta que diversas vítimas não passaram pelo IML antes do sepultamento. Confira abaixo a lista de vítimas identificadas: Blumenau Luana Sofia Eger, 3 anos Larissa Sabrina da Conceição, 8 Maria Carolina Ladislau, 13 Luciano da Conceição, 32 Maurício Macagge, 36 Joice Elita dos Santos, 29 Roger Simar Lana, 16 Diego Malikowsky, 23 Joni Regis, 35 Adilson Bezerra, 30 Sabrina Bezerra, 09 Eliane Beatriz Chiminelli, 40 Cassiano Lazarim, 14 Andressa Ariane Silva, 17 Allan Carlos Rosa, 15 Miguel Nascimento, 73 Valeria Dickman, 63 Dorvalina Bittencourt, 59 Rosemari Rocha, 49 Michelle Malikowsky, 26 Lourdes de Aguiar Wandscheer, 59 Edemilson Cipriano, 42 Francisco do Nascimento Junior, 38 Total: 23 Gaspar Ricardo Pitz, 22 Osvaldo Piske, 60 Jacinto Pitz, 56 Débora Mendonça de Oliveira, 26 Elienai Mendonça de Oliveira, 9 Ester Mendonça de Oliveira, 3 Jéssica Cavalheiro, 14 Maria Marlene Mendonça, 49 Charles Fernando Lima de Ramos, 19 Francieli Mendonça, 17 Total: 10 Ilhota Joana Maria Annader, 1 Luis Paulo Hostim, 17 João Pedro da Silva, 1 e 9 meses Nivaldo Karl, 27 Total: 4 Segundo a Defesa Civil de Ilhota, as vítimas fatais, abaixo relacionadas, foram identificadas, fotografadas e sepultadas por seus responsáveis, porém não foram encaminhadas, previamente, para a realização de necrópsia por peritos do Instituto Médico Legal, do Instituto Geral de Perícias, da SSPDC. Laudelina Zabel, idade não informada Marques Zabel, não informada Leandro Amarildo Backman, não informada Giane Richartz, não informada Aparecida Dossi Richartz, não informada Lindomar Rodrigo Backman, não informada Augusta Richartz, não informada Barbara Cristina Richartz, não informada Antonio Roberto Richartz, não informada Jose Roberto Richartz, não informada Total: 10 Benedito Novo Irma Dallabrida, 74 Luiza Girardi Dallabrida, 46 Total: 2 Rodeio Dario Salvio Eccel, 44 Kendy Eccel, 15 Kelly Eccel, 7 Giacomina Cosi Eccel, 44 Total: 4 Itajaí Bruno de Jesus Lima, 15 Marco Antônio Correia, 37 Total: 2 Brusque André Alexandre Bittencourt, 29 Total: 1 Jaraguá do Sul Silvana Cleide Martins, 30 Bruna Thais Manske, 8 Maria Eduarda Manske, 3 Mônica Maria Franzner Lescowicz, 41 Nathan Victor Lescowicz, 11 Moacir José Lescowicz, 44 Alana Micaeli Franzner, 13 Kauê João Franzner, 6 Guido João Franzner, 43 Ivonete Oderdenge Franzner, 34 Avelino Franzner, 72 Zilda Tecilla Franzner, 72 Valmir Alexandre da Silva, 39 Total: 13 Florianópolis Antônio Koch [Rancho Queimado], 58 Cecilia Hawerroth Kock [Rancho Queimado], 61 Ricardo Dias de Oliveira, 34 Maria Nuch Coelho Laurentino [São Pedro De Alcântara], 76 Total: 4 Total Geral: 73