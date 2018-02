SC: Pai de menino encontrado pela polícia diz que sofre ameaças

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O consultor Fábio Pereira Simão, 32 anos, que acionou a polícia para recuperar seu filho de seis anos levado pela mãe a Florianópolis (SC), prestou queixa de ameaça no 4º DP (Consolação) na madrugada desta segunda-feira, 6, contra o namorado de sua ex-mulher.

Fábio disse que recebe ligações anônimas com ameaças há alguns dias e no domingo, 5, teria descoberto que elas partem do namorado da ex-mulher, Maíra Pereira Simão, 25 anos.

Maíra está separada de Fábio desde 2007 e viajou com o filho para passar as férias de julho em Florianópolis, quando a guarda ainda estava sob disputa judicial. Ao saber que a decisão era favorável ao ex-marido, decidiu permanecer na ilha com a criança.

A polícia foi acionada e localizou o menino em Santa Catarina, com a mãe e seu namorado. Quando soube da localização do filho, Fábio estava em Maringá (PR), à procura do garoto na casa dos pais de Maíra. O menino foi entregue ao pai em 26 de agosto.