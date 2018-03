SC registra neve no Meio-Oeste do Estado

SÃO PAULO - Na manhã desta quinta-feira, 15, houve o primeiro registro de neve do ano no Estado de Santa Catarina. Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), por volta das 10 horas foram registrados flocos de neve em Limeira, no município de Luzerna, no meio-oeste.

O fenômeno durou cerca de 20 minutos e teve intensidade fraca. Mesmo assim, o órgão afirmou que foi possível o acúmulo de neve na superfície. De acordo com a Epagri, ainda podem ocorre condições de neve especialmente nas áreas mais altas do estado catarinense entre hoje e a madrugada do próximo domingo.

Nesta madrugada, 10 municípios catarinenses tiveram temperaturas abaixo de zero. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Caçador foi registrado -4,3ºC. O Rio Grande do Sul também registrou temperaturas negativas, como em Cambará do Sul, com -4,9ºC. Já no Paraná, apenas duas cidades sofreram com temperaturas tão baixas, como General Carneiro, onde foi constatado -5ºC.