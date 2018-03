SC tem 15 cidades em estado de emergência por causa das chuvas

SÃO PAULO - As chuvas que atingem Santa Catarina já deixam 15 municípios em situações de emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Uma pessoa morreu e 215.993 já foram afetadas pelos temporais.

O número de desabrigados já chega a 555 e de desalojados a 5050. Nas construções 2084 casas sofreram algum dano e 112 obras públicas, como hospitais ou escolas, também tiveram avarias.

O governador do Estado, Raimundo Colombo, autorizou hoje a liberação, em caráter emergencial, para a região de Criciúma. A Defesa Civil vai liberar R$ 300 mil através da Secretaria Regional. O atendimento vai beneficiar os municípios de Criciúma, Siderópolis, Cocal do Sul, Nova Veneza, Morro da Fumaça e Forquilhinhas.