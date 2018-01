'Se continuar dessa forma, a bomba vai explodir', diz líder de facção em SC

Florianópolis - Cópias de um CD com voz de um homem que denuncia violência contra presos dos presídios de São Pedro de Alcântara, de Criciúma e de Itajaí, em Santa Catarina, foram entregues em uma delegacia e na Prefeitura de Florianópolis. O material já está com a Polícia Civil e seu conteúdo foi interpretado como um recado às autoridades de segurança do Estado que deixaram de cumprir um suposto acordo, feito em novembro do ano passado entre o poder público e os presidiários. Na ocasião, foi registrada a primeira onda de atentados em Santa Catarina. O acordo seria para que o governo coibisse os excessos no campo disciplinar nos presídios.

Em um trecho das mensagens, divulgadas com exclusividade pelo Jornal Notícias do Dia, um suposto detento e possível chefe do Primeiro Grupo da Capital (PGC), facção criminosa por trás dos atentados no Estado, o interlocutor destaca: "Se continuar dessa forma, a bomba vai explodir. Se não for atendido nossos direitos (sic) aqui na penitenciária, a bomba vai explodir".

"Os presídios de Canhanduba, em Itajaí, e Penitenciária Sul, de Criciúma, estão passando pelas mesmas situações desumanas para reabilitar um preso". "Nós já tentou (sic) dialogar. Já tento (sic) chegar numa conversa várias vezes, mas da forma pacífica e legal nós nunca tivemos melhoria alguma. Nunca tivemos melhorias. Nenhum resultado positivo. Só mais umas pancadas e humilhações".