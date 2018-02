Pra começar, dê um tempo em seu cartão de crédito: 2009 vai ser o ano das coisas que, como diz a velha propaganda, o dinheiro não compra. Sobreviverá melhor à crise quem redescobrir o prazer naquilo que não está à venda. Sonhar que vai dar tudo certo, por exemplo, não custa nada. Vamos lá, tente ser feliz de graça, sem juros, correção monetária ou grandes depressões. Valorize um beijo, um abraço, um aperto de mão, água geladinha, e-mail de amor, passeio no parque, mergulho no mar, pelada com os amigos, canapé de vernissage, pay-per-view do vizinho, batalha naval, baralho, Banco Imobiliário, amarelinha, piquenique, amostra grátis de amendoim, parada gay, casa da sogra, virada cultural, noite de autógrafos, bloco de carnaval, treino físico do Fenômeno, luau, chat... O resto fica por conta da imaginação de quem, faz tempo, não se contenta com as coisas que o dinheiro não compra. Como diz o novo slogan da propaganda financeira, "Feliz 2000inove". QUE DELÍCIA! O melhor lugar para se fazer amigos em Ubatuba é a fila da padaria. Na praia é tanta gente, que não dá nem pra conversar. MÃE NO MEIO Para quem tem pensado muito na mãe do Lula, o presidente inaugurou ontem, em Recife, o Parque Dona Lindu. Capaz de virar rota de peregrinação turística. Ponto de excitação Ainda bem que o ponto G não entrou na reforma ortográfica. Ou teria o mesmo destino do trema, que, aliás, não deixa de ser uma espécie de ponto G da língua portuguesa, né não? Barbada de 2009 Ganha uma barrinha de cereal quem adivinhar qual será a primeira companhia aérea brasileira a atrasar um voo (sic) sem acento, de acordo com as novas regras ortográficas em vigor a partir de amanhã. Na hora de comemorar... Geraldo Alckmin foi visto todo pimpão em Búzios. Só se fala disso em Pindamonhangaba! O ex-governador só procura sua terra natal quando está na fossa. Couvert da mesa ao lado Restaurantes de São Paulo já estudam a possibilidade de cobrar ingresso para corintiano ver Ronaldo Fenômeno comer. Punição cinco estrelas Imagine a vida de um adido policial na Embaixada do Brasil em Portugal! O cargo foi criado, aparentemente, para castigar o delegado Paulo Fernando da Costa Lacerda, exonerado por lambança da direção-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Pode? Até já Saio de cena amanhã com o trema, mas uma coisa não tem, evidentemente, nada a ver com a outra. Volto das férias no dia 3 de fevereiro. Bom descanso a todos!