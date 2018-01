Secretaria afasta 2 citadas por promotoria A Secretaria Municipal de Educação informou ontem à noite ter afastado as funcionárias Joana D?Arc Pereira Mura, diretora técnica do Departamento de Merenda Escolar, e Rosmary da Silva, cujo cargo não foi revelado. Elas são citadas na investigação da Promotoria. Joana D?Arc e Rosmary, afirma o MP, prestavam consultoria à Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas (Aberc). "Joana D?Arc Pereira e Rosmary da Silva, responsáveis pela fiscalização das empresas contratadas, defendem, ao mesmo tempo, os interesses das fornecedoras, pois elas são consultoras da Aberc", dizem promotores. A nutricionista Joana D?Arc, segundo o site da Aberc, participou de atividades da instituição. Em uma oportunidade, integrou a comissão de seleção de um concurso realizado em 2008. A nomeação de Joana foi assinada pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) em janeiro. A reportagem não localizou as servidoras ontem. O diretor-superintendente da Aberc, Antonio Guimarães, negou qualquer relação com funcionários da Prefeitura. "Temos uma comissão técnica operacional. Só conheço a Joana D?Arc. Rosmary não sei quem é."