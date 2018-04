Secretaria apreende duas vans clandestinas A Secretaria Municipal de Transportes apreendeu ontem duas vans clandestinas na Lapa, zona oeste. Na sexta-feira, o Jornal da Tarde mostrou que no bairro havia um serviço paralelo e irregular de transporte coletivo. Segundo a secretaria, a ação foi realizada em conjunto com agentes do Departamento de Transporte Público (DTP) e da empresa São Paulo Transporte (SPTrans). No entanto, às 16 horas, a reportagem esteve no ponto clandestino, atrás do Mercado da Lapa, e flagrou outros cinco veículos embarcando passageiros.