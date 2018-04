Secretaria da Educação dá notebooks a melhores alunos no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado de Educação distribuirá 20.645 notebooks no Rio de Janeiro aos alunos que se destacaram na última Avaliação Externa do Desempenho Escolar, o Saerj 2010. A distribuição dos computadores será realizada pelas diretorias regionais até o fim do ano letivo.

Os premiados se destacaram entre mais de 1 milhão de alunos. O Prêmio Saerj reconheceu nessa etapa o bom desempenho dos alunos de cada ano do segundo segmento do Ensino Fundamental, das três séries do Ensino Médio Regular, das fases equivalentes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), além do último ano do Ensino Normal.

A premiação teve início em 2008 para incentivar os alunos a participarem das avaliações anuais que a rede estadual de ensino instituiu com o objetivo de diagnosticar a realidade educacional do Estado. Desde então, 9.553 alunos foram contemplados com notebooks entregues em diversas regiões do Estado.