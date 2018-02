Secretaria da Saúde descarta 5ª suspeita de sarampo em SP Após análises, a Secretaria da Saúde descartou nesta quarta-feira, 7, o quinto caso suspeito de sarampo no Estado de São Paulo neste ano. O último alarme falso foi em Ribeirão Preto, a 319 quilômetros da capital, onde três exames negaram a presença de sarampo em uma criança. As demais suspeitas haviam sido levantadas em Capão Bonito e Sorocaba. No ano passado, ocorreram 102 suspeitas da doença. De acordo com a secretaria, desde 2000, quando dez casos foram registrados, os paulistanos não contraíram mais a doença. Em 1997, o órgão do estado chegou a contabilizar 23.909 casos. Atualmente, a secretaria aconselha as pessoas a se vacinarem contra o sarampo antes de embarcarem para a Bahia, pois o estado passou por um surto da doença recentemente.